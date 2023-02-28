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Ольга Сумська приїхала до Харкова та показала наслідки російських обстрілів по місту

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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268
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Ольга Сумська приїхала до Харкова та показала наслідки російських обстрілів по місту

Ольга Сумська у Харкові / Фото: instagram.com/olgasumska

Знаменитість зізналася, що сумувала за містом.

Українська акторка Ольга Сумська приїхала до Харкова, який майже щодня страждає від обстрілів окупантів.

Разом зі своїми колегами зірка приїхала до міста з виставою. Перед виступом у Сумської була можливість прогулятися Харковом та побачити наслідки атак ворога.

Акторка побувала на площі Свободи та на власні очі побачила зруйновану будівлю міськради, в яку на початку війни влучила російська ракета.

Ольга Сумська у Харкові / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська у Харкові / Фото: instagram.com/olgasumska

Світлинами та відео з міста акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram та зізналася, що дуже сумувала за містом.

"Рідний, незламний Харків! Нарешті! Боже, як ми скучили", - написала Сумська.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

Нагадаємо, що днями Ольга Сумська довела до сліз емоційним дописом про покійну маму роковини її смерті та поділилася архівними світлинами з нею.

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Дата публікації
Перегляди
268
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