Ольга Сумська приїхала до Харкова та показала наслідки російських обстрілів по місту

Знаменитість зізналася, що сумувала за містом.

Українська акторка Ольга Сумська приїхала до Харкова, який майже щодня страждає від обстрілів окупантів.

Разом зі своїми колегами зірка приїхала до міста з виставою. Перед виступом у Сумської була можливість прогулятися Харковом та побачити наслідки атак ворога.

Акторка побувала на площі Свободи та на власні очі побачила зруйновану будівлю міськради, в яку на початку війни влучила російська ракета.

Ольга Сумська у Харкові / Фото: instagram.com/olgasumska

Світлинами та відео з міста акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram та зізналася, що дуже сумувала за містом.

"Рідний, незламний Харків! Нарешті! Боже, як ми скучили", - написала Сумська.

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Нагадаємо, що днями Ольга Сумська довела до сліз емоційним дописом про покійну маму роковини її смерті та поділилася архівними світлинами з нею.

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