Ольга Сумська про конфлікт з рідною сестрою Наталею Сумською: "Хочу розставити всі крапки"

Наталії В'ячеславівни не було на святкуванні дня народження мами.

Не так давно Народна артистка України Ольга Сумська відсвяткувала 88-й день народження своєї мами Ганни Іванівни.

На свято прилетіла навіть донька Сумської Антоніна, яка мешкає та працює у Росії. Однак на святкуванні не було старшої сестри Ольги, Народної артистки України Наталії Сумської. У програмі "Світське життя" зірка пояснила, чому вони не зібралися разом за святковим столом.

"Ми вітали мамусю по черзі. У Наталії В'ячеславівни ввечері була вистава, у неї шалений графік у театрі. Вона є примою театру імені Івана Франка. Я би хотіла все ж таки розставити всі крапки. Тому що оці чутки, які виникають повсякчас в Інтернеті, хтось з кимось не спілкується. Ми спілкуємося люди добрі. Все у нас гаразд", - пояснила Сумська.

Окрім того, акторка розповіла, чи не планує найближчим часом обзавестися дачею. Зараз Ольга Сумська разом з чоловіком Віталієм Борисюком мешкають у багатоповерховому будинку. І те, примудряються у його дворі облаштувати клумбу.

Я посадила картопельку, ми вже зібрали врожай. Думаю, сусіди радіють такій господині. Я посадила не лише картопельку, декілька кущів дуже гарних китайської вишні. Багато дерев. Що ми лише не садили з Борисюком. У нас є шість сотих землі у Рожнах біля Десни, це фазенда батьків Віталіка. Просто ми не встигаємо туди доїхати. 50 кілометрів, доволі далеко. А хочеться поближче. Тож я у пошуках цього маєтку, цієї земельної ділянки", - зізналася Сумська.

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