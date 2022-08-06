Ольга Сумська про те, чи буде її чоловік воювати: "Він пішов до військкомату"

Зараз чоловікові Ольги Сумської Віталію Борисюку 59 років і його ще можуть призвати до армії.

У програмі "Слава+" Сумська зауважила, що її чоловік, як військово зобов'язана людина, у перші тижні війни вирушив до військкомату.

"Він ходив до військкомату, як і всі військові, які зобов'язані це зробити. На той час, коли він прийшов, це було якраз, почалася війна, за два тижні він пішов до військкомату. Сказали, що поки що не на часі, тому що сьогодні ми беремо військових. Звісно, він на готові. На той страшний час ті чоловіки, які залишились у нас в будинку в нашому мікрорайоні, вони боронили. Хоча і не тероборона, але вони були корисні. І привезти якусь нагальну гуманітарну допомогу, просто стежити за подвір'ям", - прокоментувала Сумська.

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Вона додала, що її чоловік спортивний і вміє поводитися зі зброєю. Тож якщо його призвуть, він піде на війну:

"Тоді у військкоматі йому сказали, що поки що ми вам не даємо згоди. Спочатку заходять військові, люди, які навчалися цій професії. Все ж таки Віталій актор. Звісно, він спортивна людина і володіє зброєю. Якщо треба буде, ну а як же. Звісно, що відгукнеться", - сказала Сумська.

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Вона поділилася, що як і всі жінки, переживає за Віталія. Однак зазначила, що зараз важливі думки тих жінок, чоловіки яких вже на передовій і боронять нашу країну:

"Сьогодні кожна жінка думає про це. Мої думки сьогодні не настільки важливі як думки тих жінок, які втратили своїх чоловіків. І тих жінок, чоловіки яких боронять нашу країну. Вони під вогнем орків. Звісно, переживаю, всі ми люди, боїмося за своїх чоловіків", - сказала Сумська.

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