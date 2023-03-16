Ольга Сумська прокоментувала, чому її донька мовчить про війну в Україні: "Там люди зникають"

Днями українська акторка Ольга Сумська взяла участь у благодійному заході – аукціоні "CHARITY 100ЛИЦЯ", метою якого був збір коштів на придбання сучасного антидронового комплексу "Простір".

Під час заходу, де Сумська була ведучою, з артисткою поспілкувалися журналісти програми "ЖВЛ". Як зізналася зірка, останній місяць їй добряче дістається і від хейтерів, і від колег через мовчазну позицію її старшої доньки Антоніни Паперної, яка живе в Москві і має двох дітей від російського актора Володимира Яглича.

"Я отримую найстрашніші повідомлення в особисті, так само і Тоня, я не знаю як вона тримається, коли вона пересилає мені ці повідомлення, я їх читаю… бажають найстрашнішого!" – розповіла Сумська.

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Акторка місця собі через це не знаходить. Але завжди горою стоятиме за свою дитину, яка, за її словами, мовчить не просто так:

"Хто там, той знає, як це важко щось сказати, щось написати, люди зникають, розумієте? Передусім вона мама своїх дітей, і вона робить усе для того, щоб вони були в безпеці. Вона всім серцем з Україною, вона українка перед усім. Так, їй важко сьогодні, але я не мушу виправдовуватись, я не мушу нічого казати, тому що я не маю на це права, повірте. Дивлячись в очі тим матерям, які втратили своїх дітей!" – прокоментувала Сумська.

Народна артистка України плекає надії, що зможе обійняти свою Тоню, бо поки що, звісно, такої можливості не має:

"Я вірю в те, що ми колись зустрінемося, ми вже не бачилися рік! Ой, дуже важко, дуже важко, ой, зараз ви мене розчулили!" – сказала ледь стримуючи сльози Сумська.

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