Ольга Сумська разом з доньками та чоловіком зворушливо привітала маму з 88-річчям

Артистка показала святкові фото.
Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська повідомила про свято у її родині.
Так, мамі артистки, Ганні Іванівній виповнилося 88 років. Ольга разом з доньками та чоловіком приїхала до мами, аби привітати іменинницю.
Знімками зі святкування дня народження акторка поділилась у своєму Instagram. На фото видно, як щаслива іменинниця позує зі святковим тортом.
"Найщасливіші миті життя… Святкування 88-річчя нашої мамочки, Ганни Іванівни! Многая літа, рідненька! Моя душа, мій всесвіт! Родина в обіймах любові! Дякую сердечно всім вам, друзі, за теплі привітання! Зі святом!", - зворушливо підписала світлини Сумська.
До слова, юзери також долучились до привітань. Хоча деякі зауважили, що в родинному колі не вистачає Наталі Сумської.
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