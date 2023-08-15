Ольга Сумська різко відповіла на хейт через відпочинок на курорті під час війни

Українська акторка Ольга Сумська поїхала у мінівідпустку на Хмельниччину, де зупинилася у лікувальному санаторії. Однак користувачі розкритикували знаменитість за відпочинок на курорті під час війни.

У фотоблогу Сумській почали писати, що таким хизуватися нині не на часі. Акторка не стала терпіти критику та відповіла на гнівні коментарі. Знаменитість пояснила, що постійно займається волонтерством та допомагає країні. Про відпустку Сумська вже давно мріяла, тож коли з'явилася можливість, вирушила на три дні до санаторію. Артистка не розуміє, чому стільки критики в її адресу.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Люди, на три дні заїхала перевести дух і знову повертаюсь до роботи! Волонтерської в першу чергу! І для чого мені зараз тут писати це? Хотіла передихнути, давно мріяла побувати в цьому заповіднику - Подільські Товтри…Але це не означає, що ми не думаємо про наших захисників! Ми не забуваємо про них ні на хвилину! Продовжую збирати кошти і підтримувати наших захисників щодня! До речі…Зараз є багато реабілітаційних медичних центрів, які спеціально обладнані для відновлення і лікування воїнів…Цей курорт, у цьому випадку, - сімейного типу, де можна хоча б на деякий час забути про жах, який коїться навколо…", - пояснила акторка.

Також знаменитість додала, що ділилася контентом з відпочинку, аби просто показати, що в країні, попри війну, з'являються чудові заклади для відпочинку та оздоровлення.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Показала вам, яку красу створили в заповіднику з лікувальним комплексом, мінеральною водою з джерела. Є контингент, якому цікаво дізнатись, що в Україні навіть під час страшної війни з'являються такі чудові лікувальні курорти…", - додала акторка.

Нагадаємо, Ольга Сумська перебуває у лікувальному центрі неподалік Подільських Товтр. Там артистка проходить різні процедури з оздоровлення та насолоджується відпочинком.

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