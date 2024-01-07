Ольга Сумська розчулила архівним фото з доньками та покійною мамою

Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками фото, де зображена з мамою Ганною Іванівною, яка пішла з життя 2022 року, та двома доньками.

У своєму фотоблогу зірка запостила сторіз, де пригадала щасливі роки з живою мамою. Ольга також додала кадри з Мережі, де йдеться про вдячність мамі.

Разом з родинними світлинами Сумська поділилася своїми душевними переживаннями. Зокрема, знаменитість дуже сумує за своєю покійною мамою. І додала, що дуже хотіла б повернутися до рідної людини й обійнявши, просто почути її голос.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Моя рідненька… Скучила. Обійняти, пригорнути до серця, почути рідний голосок", - зворушила підписом акторка.

На зображеннях помітно, як щаслива родина ніжно вітає бабусю Ганну з її останнім днем народження. Поруч з нею стоять і її внучки – доньки Ольги Сумської від Віталія Борисюка.

Нагадаємо, що мама акторок Ольги та Наталії Сумських померла 27 лютого 2022 року, коли їй було 88 років. Зазначимо, що Ганна Іванівна була українською акторкою, заслуженою артисткою УРСР.

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