Ольга Сумська розчулила оголошенням від сусідів у ліфті: "Тут є вода, заспокійливе та підгузки для дорослих"

Українська акторка Ольга Сумська не змогла пройти повз оголошення, яке залишили її сусіди у ліфті їхнього будинку.

Так, на сторінці в Instagram зірка розмістила світлину, на якій зображене оголошення, розміщене у ліфті. У ньому, зокрема, йдеться, що якщо раптом хтось застрягне у ліфті, для нього люди підготували спеціальну коробку. Вона вміщує заспокійливе, підгузки для дорослих, ліхтарик, серветки, пакети для сміття.

"Наш ліфт… Дякуємо сусідам за турботу в цей важкий час!" – прокоментувала свій пост Сумська.

Фото: instagram.com/olgasumska

Шанувальники знаменитості були розчулені такою турботою її сусідів: "Супер! Українці - непереможна нація!", "в цьому суть України", "Які українці прекрасні! Начебто незнайомі люди, але ж такі рідні!", "Молодці сусіди, приємно, що в нас народ такий людяний і щирий".

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала, як на підлозі в гардеробній сидить під час повітряної тривоги. Артистка показала, як облаштувала бомбосховище у себе вдома.

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