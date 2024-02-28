Ольга Сумська розчулила зверненням до покійної мами у роковини її смерті

Українська акторка Ольга Сумська у роковини смерті мами вшанувала пам'ять Ганни Іванівни.

Рідної людини артистки не стало 27 лютого два роки тому. За словами акторки, їй неабияк не вистачає мами. Ольга Сумська зізналась, що все б віддала, аби ще раз почути або обійняти рідну людину. Знаменитості тяжко дається втрата, і вона болісно переживає смерть мами.

Ольга Сумська з покійною мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Утім, артистка вірить, що Ганна Іванівна десь поруч. Також Ольга Сумська наголосила, що мама завжди житиме в її пам'яті та спогадах.

"Сонечко моє, рідненьке. Два роки…Ти поряд, я знаю...Хіба можна знайти такі слова, аби передати цей стан душі без тебе? Рідненька...Хоча б словечко почути, обійняти…У пам'яті залишаються найдорожчі миті життя, і це – ти, моя любов, моє життя!" – звернулася до покійної мами артистка.

Ольга Сумська з покійною мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова у роковини смерті батька вшанувала його пам'ять. Хореографиня показала їхні архівні фото, а також написала зворушливе звернення.

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