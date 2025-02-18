Ольга Сумська розкрила, після чого помирилася зі старшою сестрою та про що шкодує

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, після чого помирилася зі старшою сестрою Наталією, та зізналась, про що шкодує.

Рідні люди тривалий час не спілкувалися, однак нарешті зробили крок на зустріч одна одній. Як розповіла Сумська на проєкті "Смачно та душевно з Разміком", наразі їхні взаємини налагоджуються. Сталося це після віщого сну акторки. Ользі В'ячеславівні наснилося, що священник їх із сестрою благословив. Незабаром після цього сестри почали спілкуватися в реальному житті.

"Ми нарешті спілкуємося і все налагоджується. Мені наснився сон, десь декілька місяців тому, що я йду вулицею біля собору і бачу, що стоїть священник і благословляє людей, люди причащаються. Я підходжу до нього і кажу: "Благословіть мене, Отче". І от кладу йому руку. Він благословляє. І раптом ще одна рука, я повертаю голову, а це Наташа. І священник тримає ці дві руки разом. Після цього сну минув деякий час, і ми почали спілкуватися", - поділилася акторка.

Ольга та Наталія Сумські / Фото: facebook.com/osumska

Ольга Сумська не стала розкривати, хто саме зробив перший крок, адже для неї головне, що вони спілкуються нарешті. Натомість акторка розкрила, про що шкодує. Знаменитості прикро, що вони з Наталією не втілили в реальність вокальний проєкт "Сестри Сумські" та не зіграли разом у театрі. Утім, артистка переконана, що це все ще може статися.

"Хто зробив перший крок – яка різниця! Головне, що ми знову разом. Ми не можемо бути нарізно і якось далеко одна від одної. Єдине, про що я жалкую, що ми не втілили разом проєкт вокальний "Сестри Сумські" і ще декілька театральних проєктів. А все ще можливо, я відкрита, я бажаю. Я буду дуже щаслива, якщо це станеться", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська висловилася про старшу доньку, яка під час війни в Україні живе в Росії. Артистка зізналась, як розплачується за вибір Антоніни Паперної.

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