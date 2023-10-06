Ольга Сумська рознесла Кондратюка, який забирає військову зарплатню Козловського

Акторка наголосила, що так вчиняти – це ганьба і сором.

Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала інформацію про те, що Ігор Кондратюк забирає військову зарплатню свого експідопічного Віталія Козловського, який зараз у Нацгвардії.

На сторінці у Facebook Народна артистка України залишила гнівний пост, у якому назвала поведінку Кондратюка ганьбою:

"Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі! Думали, хоча б в цей страшний час прийде до тями і зупиниться… Але ні. Продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" – написала Сумська.

Ольга Сумська висловилася про вчинок Кондратюка щодо Козловського / Фото: facebook.com/osumska

Втім, не всі юзери підтримали думку акторки. Так, дехто вважає, що Кондратюк вчиняє справедливо і згідно закону:

Козловський порушує авторські права і, захищаючи порушення, Ви риєте яму собі і іншим творчим людям. Перед законом всі рівні

Людям, які не вкладали кошти в інших людей, дуже легко коментувати та звинувачувати. Все в рамках чинного законодавства України. Спробуйте, вкладіть свої кошти в когось і потім просто пробачте

На ці коментарі користувачів Інтернет Ольга Сумська знайшла, що відповісти:

"Це не той випадок. Це все просто помста і суцільний сором. Завжди є шляхи до порозуміння, тим більше, в цей жахливий період! Знаючи, що це єдина можливість заробити для людини, тим більше, військового! Що ви знаєте про цього продюсера? Чи порядна людина буде так чинити? Жах", - різко сказала Сумська.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Нагадаємо, днями продюсер Вадим Лисиця поділився, що не від Віталія Козловського дізнався, що експродюсер співака Ігор Кондратюк забирає левову частку його військової зарплатні. Як відомо, зараз Козловський служить у Нацгвардії і боронить Україну на передовій.

Віталій Козловський зараз служить у Нацгвардії / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Конфлікт між Кондратюком і Козловським триває 10 років, відтоді, як артист розірвав співпрацю з продюсером. За словами Кондратюка, Козловський через дострокове розірвання контракту з ним тепер винен йому чималу суму грошей і пробачати борг Кондратюк не збирається.

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