Ольга Сумська розплакалася, коли заговорила про доньку та онуків у Росії

Народна артистка України Ольга Сумська, не змогла стримати сліз, коли згадала про доньку та онуків, що нині живуть у Росії.

Попри повномасштабну війну в Україні, Тоня Паперна разом з дітьми та чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, залишилася у Москві. Як зізналась Сумська, для неї це болісна тема. Зокрема, Тоня не може виїхати, а вона, своєю чергою, нічого не може вдіяти.

Ольга Сумська / Фото: скриншот з відео

"Я завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. І я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль", - розповіла акторка в ефірі телеканалу "Дом".

Ольга В'ячеславівна вже рік не бачила онуків. Вона з ними спілкується, але дуже стримано, адже телефони у Росії прослуховують. Однак це не заважає акторці читати дітлахам казочки українською мовою.

Ольга Сумська / Фото: скриншот з відео

"Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть. Я їх не бачила вже рік, і ми отак телефоном просто спілкуємося. Я їм читаю українські казки. У них няня з Харкова. Вона теж їм читає українською. Так що ми надолужуємо хоча б так", - поділилася акторка.

Коли Сумська розповідала про доньку та онуків, які живуть в РФ, то просто не змогла стримати сліз та розплакалася. Артистці навіть знадобилася хвилинна пауза, аби заспокоїтися.

Ольга Сумська / Фото: скриншот з відео

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