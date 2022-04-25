Ольга Сумська розповіла, чому її донька залишається жити в Росії та не планує звідти виїжджати

Ольга Сумська розповіла, чому її донька залишається жити в Росії та не планує звідти виїжджати

Донька відомої української акторки Ольги Сумської Тоня Паперна після початку повномасштабного вторгнення Росії до України залишилася жити у країні-агресорці.

Ольга В'ячеславівна говорить, що її старша донька схвильована подіями, які наразі відбуваються в Україні.

За словами акторки, Тоня навіть не змогла приїхати на похорони бабусі.

"Я бачу, що тут тисячі запитань. Повірте, вона дуже переживає. Вона дуже плакала, бо не могла доїхати на похорон бабусі. Це найстрашніші, найзворушливіші хвилини нашої родини", - поділилася Сумська "Зірковому шляху".

Тоня Паперна / instagram.com/tony__pepper

До слова, Тоня Паперна живе в РФ та не висловлюється про війну в Україні. Сумська розповіла, що її донька не може цього зробити.

"Там інше інформаційне поле, воно страшне... Мені пишуть колеги, хай кидає все, хай їде. Ну, чорт знає що. Тільки поїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо. Вона у декреті. Кинути свій будинок – ну як це... Якби була така нагода, вона б це зробила. Поки що такої можливості немає", - розповіла Сумська.

Нагадаємо, Тоня Паперна проживає в РФ разом зі своїм бойфрендом, російським актором Володимиром Ягличем. З ним вона виховує двох дітей.

Тоня Паперна з коханим / instagram.com/tony__pepper

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