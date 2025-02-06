Ольга Сумська розповіла про проблеми зі здоров'ям і розкрила симптоми хвороби

Українська акторка Ольга Сумська розповіла про проблеми зі здоров'ям і розкрила симптоми своєї хвороби.

На сторінці у Facebook артистка поділилася, що захворіла. Знаменитість говорить, що звечора симптоми взагалі не проявлялися. А от на ранок артистку почав мучити кашель. Зірка переконана, що підхопила якийсь новий вірус.

"Без симптомів звечора, на ранок – кашель. Новий вірус?" – написала Ольга Сумська.

Допис Ольги Сумської / Фото: facebook.com/osumska

Артистка говорить, що підхопила хворобу на рівному місці. Наразі акторка поки що не зверталася за допомогою до медиків та лікується самотужки. Знаменитість п'є чаї та противірусні пігулки. Окрім того, вона звернулася до прихильників та попросила про пораду. Зірка запитала, чи хтось стикався з подібним і як вони лікувалися. На це навіть відреагував співак Віктор Павлік, який порадив Ользі Сумській дієвий метод, щоправда, в особистих повідомленнях.

"Друзі, напишіть, які рекомендації…Бо на рівному місці просто", - звернулася до підписників знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська пригадала поцілунок в губи зі співаком Віталієм Козловським. Виявляється, чоловік акторки – Віталій Борисюк – тоді ображався на неї.

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