Ольга Сумська розповіла, як ховала маму в умовах війни: "Через прильот у морзі вилетіло скло"

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася, як поховала маму Ганну Іванівну після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Як розповіла Ольга Сумська, її мами Ганни Іванівни не стало на третій день війни – 27 лютого.
Зірка поділилася, що війна її заскочила у потягу, яким вона з Дніпра прямувала додому до Києва після гастролей. Сумська, діставшись додому, ховалася у коморі, або на паркінгу. Пані Ольга зізналася, що хотіла провідати маму, але не могла до неї доїхати:
"Так співпало, що пішла мама на третій день війни і я не змогла попрощатися. Вона хворіла ,у неї був важкий стан, у неї були проблеми з серцем після операцій. Коли я приїхала з Дніпра, я не могла доїхати, тому що у Києві були диверсанти, були прильоти і неможливо було на машині доїхати до будинку, де мешкає мама. І ось ці три дні… Я не встигла нічого сказати, не обійняти маму. Вони у моєму серці назавжди, що я втратила ці три дні", - поділилася Сумська в ефірі FreeDom.
Весь цей час поруч з мамою зірки була помічниця і саме вона 27 лютого повідомила, що Ганни Іванівни не стало. Сумська зізнається, що це був страшний період, оскільки в умовах війни було непросто знайти ритуальну службу:
" Почалося це пекло, ми не могли спокійно і гідно віддати шану пам'яті нашої мамочки. Я розмістила оголошення у Facebook, хто може допомогти, ритуальні служби, відгукнулися люди. І вони зробили ,фактично, всі документи онлайн. Приїхала спеціальна машина ритуальної служби, забрали маму. Стільки дзвінків було, просили телефон цієї служби. Тому що люди, які помирали у той період, вони просто перебували на балконах. Було ще достатньо холодно. Це пекло", - розповіла Сумська.
Пані Ольга поділилася, що дякує Богу за те, що вони встигли поховати Ганну Іванівну, оскільки у день похорон, 1 березня, по Києву російські війська вдарили ракетою:
"Я молю Бога, що ми встигли гідно під звук сирен, під молитву священника і під прильоти. Це був приліт якраз балістичної ракети 1 березня, і ми були фактично 10 хвилин, оця різниця у часі, коли ми встигли забрати маму з моргу у Шевченківському районі. 10 хвилин ми просто могли потрапити, коли був приліт і вилетіло скло у морзі. Ось 10 хвилин ми забирали маму, ми встигли відвезти її на Байкове кладовище і поховати її гідно", - розповіла Сумська.
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