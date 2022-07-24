Ольга Сумська розповіла, як ховала маму в умовах війни: "Через прильот у морзі вилетіло скло"

Як розповіла Ольга Сумська, її мами Ганни Іванівни не стало на третій день війни – 27 лютого.

Зірка поділилася, що війна її заскочила у потягу, яким вона з Дніпра прямувала додому до Києва після гастролей. Сумська, діставшись додому, ховалася у коморі, або на паркінгу. Пані Ольга зізналася, що хотіла провідати маму, але не могла до неї доїхати:

"Так співпало, що пішла мама на третій день війни і я не змогла попрощатися. Вона хворіла ,у неї був важкий стан, у неї були проблеми з серцем після операцій. Коли я приїхала з Дніпра, я не могла доїхати, тому що у Києві були диверсанти, були прильоти і неможливо було на машині доїхати до будинку, де мешкає мама. І ось ці три дні… Я не встигла нічого сказати, не обійняти маму. Вони у моєму серці назавжди, що я втратила ці три дні", - поділилася Сумська в ефірі FreeDom.

Мама Ольги Сумської Ганна Іванівна / Фото: instagram.com/olgasumska

Весь цей час поруч з мамою зірки була помічниця і саме вона 27 лютого повідомила, що Ганни Іванівни не стало. Сумська зізнається, що це був страшний період, оскільки в умовах війни було непросто знайти ритуальну службу:

" Почалося це пекло, ми не могли спокійно і гідно віддати шану пам'яті нашої мамочки. Я розмістила оголошення у Facebook, хто може допомогти, ритуальні служби, відгукнулися люди. І вони зробили ,фактично, всі документи онлайн. Приїхала спеціальна машина ритуальної служби, забрали маму. Стільки дзвінків було, просили телефон цієї служби. Тому що люди, які помирали у той період, вони просто перебували на балконах. Було ще достатньо холодно. Це пекло", - розповіла Сумська.

ОльгаСумська з сестрою Наталею та мамою / Фото: facebook.com/osumska

Пані Ольга поділилася, що дякує Богу за те, що вони встигли поховати Ганну Іванівну, оскільки у день похорон, 1 березня, по Києву російські війська вдарили ракетою:

"Я молю Бога, що ми встигли гідно під звук сирен, під молитву священника і під прильоти. Це був приліт якраз балістичної ракети 1 березня, і ми були фактично 10 хвилин, оця різниця у часі, коли ми встигли забрати маму з моргу у Шевченківському районі. 10 хвилин ми просто могли потрапити, коли був приліт і вилетіло скло у морзі. Ось 10 хвилин ми забирали маму, ми встигли відвезти її на Байкове кладовище і поховати її гідно", - розповіла Сумська.

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