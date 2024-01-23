Ольга Сумська серйозно отруїлася в Австрії: "Навіть не уявляєте, в якому стані я була"

Українська акторка Ольга Сумська розкрила подробиці свого серйозного отруєння під час відпочинку в Австрії.

Як поділилася артистка, за кордоном їй різко стало зле і почала мучити нудота. Знаменитість потрапила до місцевої лікарні, однак там не отримала належного лікування. Акторка говорить, що їй була необхідна серйозна терапія. Натомість лікарі поставили їй крапельницю, яка не допомогла.

"Ви навіть не уявляєте, в якому я стані була три дні тому після жахливого отруєння в Австрії. Я не отримала належної медичної допомоги, попри те, що мої аналізи показували, що мені потрібна була серйозна терапія. Крапельниці, які мені ставили, не допомогли, і те лікування не привело до полегшення мого стану", - поділилася акторка.

Ольга Сумська в лікарні в Івано-Франківську / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська прийняла рішення повертатися до України, хоч і почувалася зле. Після 18 годин в дорозі акторка опинилася в одній із лікарень Івано-Франківська, де їй вже надали допомогу. Стан знаменитості значно покращився, тож її вже виписали з медзакладу, а вона, своєю чергою, вирушила на гастролі.

"Робота рятує, глядацький зал дає мені енергію. Пам'ятаю, що колись, як я працювала в театрі, у мене був нежить і температура 39, але я вийшла на сцену і після вистави одужала дивним чином. Це сила мистецтва, яка оживляє, адже люди чекають на нас у всіх куточках України", - поділилася акторка.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер розповідала, як отруїлася під час відпочинку на Балі. Знаменитість ділилася, які в неї були симптоми.

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