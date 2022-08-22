Ольга Сумська святкує 56-річчя: як акторку привітали колеги та чоловік

Від самого ранку відома артистка Ольга Сумська отримує привітання від колег, рідних та шанувальників.

Акторку просто "засипають" компліментами, словами з побажаннями, квітами та подарунками. У своєму Instagram знаменитість трішки показала, як її вітають.

Ольга Сумська святкує 56-річчя / Фото: instagram.com/olgasumska

Зранку, чи не найпершим, Сумську привітав її коханий чоловік, Віталій Борисюк. Він зробив для неї сюрприз: підготував великий букет світло рожевих троян та присвятив їй пісню. А от молодша донечка подарувала мамі повітряні кульки у синьо-жовтих кольорах, на яких красувався напис "З днем народження, кохана матуся". Також Анна підготувала для Ольги листівку з привітаннями, яку зробила самостійно.

Для перегляду листайте праворуч

А от несподіванкою для Сумської стало привітання від Андрія Бєднякова, який зранку прийшов до неї додому та подарував букетик гортензій.

Ольга Сумська святкує 56-річчя / Фото: instagram.com/olgasumska

"Неочікувано першим ми зустріли сусіда Андрійчика. Це добрий знак. Дякую, дорогий", - зазначила Сумська.

Також акторку вітали й колеги. Зокрема, на роботі у театрі знаменитості подарували чимало квітів. До речі, ті, хто поки не зміг привітати Сумську особисто, залишали їй слова з побажаннями у коментарях в Instagram:

Олечко, неймовірна! З днем народження! Дякую, що ти в нас є! Будь щаслива! Під мирним небом! (Наталка Денисенко)

Дорога Олечко! Сердечно вітаю! Так тримати, красуне і талант! Перемоги і мирного неба! Обіймаю (Катерина Бужинська)

Мнагая літа, красуня! Перемоги всім нам! (Юрій Горбунов)

Наша краса та щира душа! Обожнюю, обіймаю! З днем народження, Олюсю (Надія Матвєєва)

Читайте також: