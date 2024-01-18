Ольга Сумська у Будапешті пожалілася на отруєння та звернулася до фанів із важливим проханням

Українська акторка Ольга Сумська, яка нині перебуває на відпочинку, пожалілася на отруєння.

За словами артистки, вона нині перебуває в Будапешті, Угорщина. Там з її родиною стався неприємний інцидент – хтось отруївся їжею. Ольга Сумська не стала говорити, хто саме – вона, чоловік чи донька. Тим не менш, акторка звернулася до фанів з важливим проханням.

Знаменитість попросила допомогти їй знайти лікаря, який би міг оглянути, назначити лікування та поставити крапельницю.

Допис Ольги Сумської / Фото: facebook.com/osumska

"Друзі, мені терміново потрібна допомога в Будапешті! Можливо, порадите лікаря чи клініку, які б врятували крапельницями після отруєння або збою шлунково-кишкового тракту! Може, є хтось з наших зараз в Угорщині", - звернулася до фанів знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер жалілася на отруєння. Щоправда, виконавиці стало зле під час відпочинку на Балі.

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