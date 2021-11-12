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Ольга Сумська у купальнику: добірка пляжних фото акторки

Ольга Сумська у купальнику: добірка пляжних фото акторки

instagram.com/olgasumska

Як і 30 років тому, зірка така ж красива і струнка.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська завжди дивує шанувальників своїм неймовірним виглядом.

Знаменитість має гарну фігуру та інколи демонструє її фанатам у своєму Instagram. Редакція сайту ТСН.ua зібрала пляжні знімки зірки в купальнику.

Ольга Сумська в Дубаї / © e-motion.tochka.net
Ольга Сумська в Дубаї / e-motion.tochka.net
Ольга Сумська в купальнику (1995 рік) / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в купальнику (1995 рік) / instagram.com/olgasumska

Акторка також часто ділиться архівними фото з молодості. Як і 30 років тому, Ольга така ж красива і струнка. 

Ольга Сумська у 20 років / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська у 20 років / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в молодості / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в молодості / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в бікіні / © e-motion.tochka.net
Ольга Сумська в бікіні / e-motion.tochka.net
© Facebook
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Сумська – еталон жіночності, природної вроди та сексуальності. 55-річною знаменитістю захоплюється не одне покоління українців, а її врода звела з розуму мільйони чоловіків.

Ольга Сумська в купальнику / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в купальнику / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в купальнику / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в купальнику / instagram.com/olgasumska

У коментарях шанувальники завжди щедрі на компліменти. Юзери пишуть, що шаленіють від зовнішнього вигляду своєї кумирки.

  • Ольго, ви маєте неймовірний вигляд
  • У будь-якому віці красуня
  • Божечки, яка ж сексі
  • Найкрутіша і найгарніша
  • Неймовірно красива
© instagram.com/olgasumska
instagram.com/olgasumska
© instagram.com/olgasumska
instagram.com/olgasumska

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