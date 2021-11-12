Ольга Сумська у купальнику: добірка пляжних фото акторки

Як і 30 років тому, зірка така ж красива і струнка.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська завжди дивує шанувальників своїм неймовірним виглядом.

Знаменитість має гарну фігуру та інколи демонструє її фанатам у своєму Instagram. Редакція сайту ТСН.ua зібрала пляжні знімки зірки в купальнику.

Ольга Сумська в Дубаї / e-motion.tochka.net

Ольга Сумська в купальнику (1995 рік) / instagram.com/olgasumska

Акторка також часто ділиться архівними фото з молодості. Як і 30 років тому, Ольга така ж красива і струнка.

Ольга Сумська у 20 років / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська в молодості / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська в бікіні / e-motion.tochka.net

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Сумська – еталон жіночності, природної вроди та сексуальності. 55-річною знаменитістю захоплюється не одне покоління українців, а її врода звела з розуму мільйони чоловіків.

Ольга Сумська в купальнику / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська в купальнику / instagram.com/olgasumska

У коментарях шанувальники завжди щедрі на компліменти. Юзери пишуть, що шаленіють від зовнішнього вигляду своєї кумирки.

Ольго, ви маєте неймовірний вигляд

У будь-якому віці красуня

Божечки, яка ж сексі

Найкрутіша і найгарніша

Неймовірно красива

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

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