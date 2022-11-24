Ольга Сумська у темряві з ліхтариком показала, як з чоловіком вдома варить суп

Акторка Ольга Сумська разом з чоловіком Віталієм Борисюком перебуває в Києві.

Артистка, як і всі українці, звикає жити в нових реаліях нашого життя. На сторінці в Instagram Сумська поділилася з шанувальниками, як в умовах, коли немає світла та води, вони з чоловіком готують собі їжу.

Зірка розмістила відео, у якому у напівтемряві разом з чоловіком варить суп вдома:

"Після сьогоднішнього обстрілу Києва і області зрозуміла, що варто все ж запастися найнеобхіднішим… Скажімо, такі балончики з газом, аби приготувати суп, якого вистачить на декілька днів…Ми поки без світла і без води…" – розповіла Сумська.

Також артистка закликала українців не паадати духом та вірити у нашу перемогу:

"Ми з Вітасіком готуємо супчик з фрікадельками. Віталька дістав свою газову горілку. Так що не пропадем. Отакі от лайфгаки. Українці до всього пристосувалися. Так що не падаємо духом, тримаємося, друзі. Україна переможе!".

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала, які у неї турботливі сусіди. Українці у ліфті будинку, де живе акторка, розмістили спеціальну коробку, до якої поклали все найнеобхідніше, що може знадобитися людині на випадок, якщо вона застрягне в ліфті.

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