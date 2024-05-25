Ольга Сумська відповіла на закиди, чому не вийшла заміж за багатія: "Загартувалася"

Українська акторка Ольга Сумська відповіла на хейт у бік її зовнішності та чоловіка Віталія Борисюка.

Так, зірка зазначила, що постійно стикається з хейтом. Втім, він її аж ніяк не зачіпає, а навпаки робить ще більш популярною. Тому Ольга часті докори в бік свого віку не сприймає.

"Я все читаю. Я і хейт – це два поняття, які йдуть поряд. Болісно. Зачіпали і зовнішність, і особисте життя… Я загартувалася та навчилася сприймати це тверезо. Ось пишуть, що я на себе не схожа й що зі мною сталося. Люди, нам скільки років, час спливає, ми змінюємося. Я поважаю свій вік", - наголосила акторка в інтерв'ю Разміку Погосяну.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Окрім того, Сумська зізналася, що регулярними закидами також є ті, що стосуються її шлюбу. Знаменитість пояснила, що з Віталієм їх поєднує справжнє кохання, тому будь-які негативні коментарі також проходять повз них.

"А чому вона постійно з Борисюком? Вона що, не могла за все життя знайти собі когось більш багатого? Де той мільйонер?". Кажу: "Люди добрі, я не шукала мільйонера. Я вийшла заміж за Борисюка, тому що кохала і кохаю його! Нехай це кохання зігріває моє серце ще довгі роки. Тому що це є щастя – знайти свою другу половинку. І це треба берегти, як зіницю ока. А хейтери просто додають нам рейтингу", - пояснила Ольга.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала чоловіка з голим торсом і як позасмагала з ним в Одесі на пляжі.

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