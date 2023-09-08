Ольга Сумська відверто розповіла про особисте життя 21-річної доньки

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про особисте життя молодшої доньки від Віталія Борисюка Ганни.

Так, зірка стала гостею нового випуску шоу Володимира Остапчука "Мекнув - питайте", яке було присвячене темі весілля. Зокрема, Сумська під час розмови з гостями студії заперечила стереотип, що найголовніше для жінки – вийти заміж.

"Абсолютно ні. Я спілкуюся з молодшою донькою з приводу цього питання. Немає такої мети сьогодні у дівчат. Якщо це було актуально для покоління 90-х, 2000-х, то зараз дівчата абсолютно по-іншому вибудовують стосунки", – прокоментувала Сумська.

Донька Ольги Сумської Ганна / Фото: instagram.com/gandzyazen

Артистка зазначила, що її 21-річна донька самодостатня особистість і її думки зайняті зовсім іншим, а не бажанням вдало вийти заміж. Також зіркова мама зізналася, що її донька навіть не з ким не зустрічається зараз:

"У неї немає коханого. Вона не у стосунках. І вона знаходить кайф у цьому абсолютно. Головне – це професійна діяльність. І вона стверджується", – наголосила зіркова мама.

Донька Ольги Сумської Ганна / Фото: instagram.com/gandzyazen

Зазначимо, що Ганна Борисюк цього року закінчила КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Зараз дівчина разом з мамою грає у виставі "За двома зайцями" і повністю зосереджена на побудові кар'єри.

Читайте також: