Ольга Сумська відверто розповіла про стосунки з чоловіком Борисюком: "Було багато тріщин"

Народна артистка України Ольга Сумська відверто розповіла про стосунки зі своїм 60-річним чоловіком Віталієм Борисюком.

За словами знаменитості, їхні стосунки пережили чимало випробовувань. Втім, їм завжди вдавалося дійти порозуміння за більш ніж 30 років шлюбу. А причиною найчастіших сварок між подружжям стає їхня робота. Ольга зізналася, що дуже часто дає поради своєму чоловікові, як режисерка. Так, під час його вистав вона може поділитися своїм баченням картини. На що Віталій реагує доволі різко, адже не любить зауважень.

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

"Було багато тріщин, але ми порозумілися за ці більш, ніж 30 років. Треба берегти ці стосунки. Треба поливати цю квітку любові, якщо бог подарував тобі відчуття того, що це твоя людина. Ми часто сваримося через будь-які дрібниці. Він дуже не любить зауважень. Після вистави я можу зробити декілька режисерських зауважень, бо я режисер в душі. Він не сприймає їх і починається… Так постійно, ну акторська пара", - поділилася Ольга Сумська в інтерв'ю Люкс ФМ.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська прокоментувала скандал щодо своєї старшої доньки Антоніни Паперної, яка наразі перебуває в РФ.

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