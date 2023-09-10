Ольга Сумська відверто відповіла про зради у стосунках з колишнім чоловіком: "Він - ловелас"

Акторка Ольга Сумська відверто відповіла, чи зраджував їй колишній чоловік, актор Євген Паперний.

Як зізналася зірка кіно, ще до заміжжя її мама попереджала про те, що її обранець заглядається на інших жінок, та була проти їхнього весілля. Втім, Сумська не послухала рідних та пішла на поводу у своїх почуттів. Та пізніше акторка зрозуміла, що мама була права.

"Мама мене попереджала: "Доцю, він - ловелас. Ти ж знаєш, що він той во?". Мама була на 100 відсотків права. Хіба я послухала батьків? Я все одно за нього вийшла - все", - поділилася Сумська в шоу "Мекнув- питайте".

Ольга Сумська та Євген Паперний / Фото: Архів

Однак, за словами акторки, пізніше Паперний сам зізнався їй, що ніколи не зраджував в їхніх стосунках.

"Все ж таки мені приємно було чути, коли він сказав, що я єдина жінка в його житті, якій він не зраджував. Єдина жінка і це я", - поділилася Сумська.

Нагадаємо, що Ольга Сумська та Євген Паперний були у шлюбі чотири роки. У стосунках в акторів народилася донька Тоня, яка також пішла стопами батьків. Шлюб Сумської та Паперного зламала зрада, щоправда, з боку акторки - зірка пішла від чоловіка до іншого актора, Віталія Борисюка.

Ольга Сумська з Євгеном Паперним та Віталієм Борисюком / Фото: facebook.com/osumska

Борисюк та Сумська разом вже понад 30 років і також мають доньку-акторку Анну. Нещодавно зіркова мама розповіла подробиця особистого життя дочки.

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