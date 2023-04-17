Ольга Сумська відверто зізналась, чи привітала її з Великоднем донька Паперна, яка живе в Росії

Акторка розповіла, як їй зателефонувала Тоня.

Українська акторка Ольга Сумська пригадала розмову з донькою Антоніною Паперною у Великдень.

Зокрема, старша донька знаменитості після початку повномасштабної війни залишилася в Росії. Там Тоня живе з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, та їхніми двома дітьми.

В ефірі "Сніданку з 1+1" ведуча поцікавилася, чи вітала її старша донька з Великоднем. Акторка зізналась, що з нагоди свята Тоня їй телефонувала разом з онукам.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото: instagram.com/tony__pepper

"Привітали. Ще вчора (15 квітня – прим. ред.). Малі нас вітали: "Бабуля зі святом, бабуля-дідуля", - відповіла артистка.

Ользі Сумській складно говорити на тему старшої доньки. Тож ведуча Валентина Хамайко підтримала акторку та зазначила, що з родиною потрібно підтримувати зв'язок, щоб не сталося.

"Родина має підтримувати зв'язок, як би не складалися обставини. Родина залишається родиною, і зв'язок потрібно підтримувати. Це надзвичайно важливо", - наголосила Валентина Хамайко.

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Нагадаємо, раніше Ольга Сумська пояснювала, чому її донька залишилася в Росії та мовчить про війну в Україні. За словами акторки, мовчазну позицію Тоня обрала неспроста.

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