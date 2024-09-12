Ольга Сумська висловилася про акторську кар'єру 22-річної доньки та як співпрацює з нею у виставах

Народна артистка України Ольга Сумська розповіла про успіхи її молодшої доньки Ганни в акторстві.

Так, 22-річна дівчина майже рік тому закінчила опановувати акторство в одному зі столичних вишів. І за словами Сумської, Ганна майже одразу після навчання попрацювала у декількох виставах. Зокрема, юна акторка з'являлася на сцені і з мамою. Загалом Ольга зазначила, що задоволена роботою та старанністю доньки та не відкидає майбутніх спільних проєктів разом з нею.

Ольга Сумська з донькою Ганною Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Так сталося, що Ганнуся одразу після закінчення нашої альма-матер Карпенка-Карого, де навчалася вся наша династія, зіграла у трьох виставах. Тож, закінчивши у липні театральний, вона вже в серпні зіграла у трьох виставах. Мама передає естафету. Зараз у нас є пропозиція зробити родинну виставу разом з нашими колегами. Подивимося, як буде складатися. Але вона показала свою рішучість і той професіоналізм, який необхідний, щоб актор зміг зарекомендувати себе з кращих сторін. Вона вийшла й довела. Дуже приємно виходити на сцену з близькими людьми", - сказала Ольга в інтерв'ю CK Life.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала відпочинок з донькою Ганною та розкрила, з ким із зіркових колег її вперше познайомила.

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