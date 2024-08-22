Ольга Сумська висловилася про конфлікт з рідною сестрою та чому не спілкується з нею: "Це боляче"

Народна артистка України Ольга Сумська відверто прокоментувала конфлікт з рідною сестрою Наталією Сумською.

Близькі люди не спілкуються між собою. Та й загалом між сестрами доволі напружені стосунки. Як говорить Ольга Сумська, вона готова до діалогу та відновлення зв'язку, однак родичі не йдуть їй назустріч. Свою версію причини конфлікту акторка розповідати не стала, адже каже, що не бажає виправдовуватися.

"Я мрію про це! Телефон завжди на зв'язку. Де ці телефонні дзвінки, де повідомлення? Я відкрита до спілкування і завжди була. Я не знаю, чому так склалося, вірніше, я знаю, але не буду озвучувати, на відміну від родичів. Я не буду виправдовуватися", – розповіла знаменитість в інтерв'ю "ЖВЛ представляє".

Наталія та Ольга Сумські / Фото: УНІАН

Ольга Сумська також пригадала неприємний інцидент, пов'язаний із сестрою. Рідні люди зустрілися під час нагородження лауреатів Шевченківської премії. Ольга Сумська говорить, що привіталася з Наталею, а та просто відвернула від неї голову. За словами акторки, їй неабияк боляче через це, адже вона любить свою сестру і готова налагоджувати з нею зв'язок.

"Нещодавно було нагородження Шевченківських лауреатів. У театрі Франка повна зала людей. Усі вже сидять, у мене запрошення. Я заходжу до зали, сидить Наталія В'ячеславівна, Римма Зюбіна. Я їм: "Добрий день!". Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", – поділилася акторка.

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Також Ольга Сумська відреагувала на слова племінника В'ячеслава Хостікоєва, який нібито хотів би примиритися з зірковою тіткою, а також присоромив її через те, що Антоніни Паперної не було на похороні бабусі.

Сумська не вірить, що Хостікоєв-молодший хоче відновити зв'язок. Також акторка заступилася за доньку. За словами артистки, Антоніна фізично не могла приїхати через повномасштабну війну. Також вона присоромила Хостікоєва, адже, за її словами, вона ховала маму самотужки, а сестри з її чоловіком та сином і близько там не було.

Ольга Сумська, В'ячеслав Хостікоєв / Фото: скриншот з відео

"Це все неправда. Я не вірю в ці слова. Він дав інтерв'ю, і так розгалужено, і так відверто про це говорити та апелювати. Чому Тоня не була на похованні мами? Як можливо долетіти, якщо почалася повномасштабна війна…Тоня прилетіла на один день ще 2021 року на останній день народження мами. Але ж чи був Слава на дні народження? На похованні не було їх, ми самі ховали маму втрьох. У найстрашніший, найвідповідальніший день ми мали бути разом", – відповіла акторка.

Нагадаємо, Ольга Сумська сьогодні, 22 серпня, святкує день народження. Акторку зі святом уже привітав її чоловік Віталій Борисюк і показав, як вона змінювалася з роками.

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