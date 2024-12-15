Ольга Сумська висловилася про спілкування з онуками, які живуть в Росії: "Ми дуже близькі"

Артистка зізналася, чи бачилася з ними під час війни.

Народна артистка України Ольга Сумська вперше за тривалий час розповіла про своїх онуків і старшу доньку Антоніну Паперну, які живуть в РФ.

Акторка каже, що вони щодня на зв'язку з родиною. Зокрема, Ольга спостерігає за зростанням двох онуків по відеозв'язку. Щоправда, в реальному житті під час війни вони ще не бачилися. Тим не менш, Сумська додає, що Антоніна – її найближча людина, якій вона може довіритися. І зізнається, що дуже хоче чимскоріше обійняти всю свою родину.

"Ні, я не бачила їх з початку повномасштабного вторгнення. Ми кожного дня на телефонному зв’язку. Не одна я в такому становищі – мільйони людей мріють обійняти своїх близьких. Дивлюся, як ростуть онуки, по відеозв’язку. Шалено швидко дорослішають – їм вже сім і чотири роки. Що казати, дуже хочеться зустрітися. Дай Боже, щоб настав мир в Україні – і я обійняла своїх дітей. З Тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка – це моя душа, як і Ганнуся", - розповіла Сумська в інтерв'ю oboz.ua.

Ольга Сумська з донькою Антоніною Паперною / Фото: instagram.com/tony__pepper

Як зізнається знаменитість, Паперна продовжує жити та працювати в Росії. Проте про роботу вони мало спілкуються, а більше надають значення особистому. Так, Ольга стверджує, що її доньці емоційно важко переживати війну та тривалі періоди розлуки з рідними.

"Як їй живеться? Виховує діток, десь знімається, але я нічого про це не знаю, чесно. Про роботу ми не говоримо. А про те, що в неї всередині, знаю – їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними", - зізналася акторка.

Нагадаємо, у Ольги Сумської також є молодша донька Ганна борисюк. Нещодавно артистка ділилася, про який бізнес мріє 22-річна дівчина.