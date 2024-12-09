Ольга Сумська висловилася про сварки з чоловіком на тлі ревнощів: "Пристрасті шалені"

Українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про конфліктні стосунки з сестрою, висловилася про чоловіка Віталія Борисюка.

Як відомо, подружжя часто грає у різних виставах. За словами Ольги, саме на сцені театру понад 38 років тому між ними спалахнула іскра. Ба більше, почуття виявилися настільки сильними, що Сумська свого часу розірвала шлюб з колишнім. І вже зараз вона розуміє всю небезпеку кохання, яке зароджується під час роботи.

"Ця хімія дуже небезпечна. Такі романи народжуються саме на знімальних майданчиках або на сцені. Наша історія кохання почалася саме під час репетиції мюзиклу. Я тоді була заміжня і так все народилося. Пристрасті шалені вирували в театрі. Яскравішого за Борисюка не зустрічала за ці роки", — зізналася артистка в коментарі "Люкс ФМ".

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Тож зірка зізналася, як зараз ставиться до можливого роману чоловіка з іншими колегами за сценою. Так, Ольга каже, що все ж таки ревнощі у її житті присутні. Акторка хоча й пильно стежить за діями коханого, однак інколи натякає йому стримувати себе під час відвертих сцен. Зі свого боку, Віталій заспокоює дружину, що це просто вживання в роль і гра.

"Я ревнива. У нас є вистава "Боїнг". Ми зробили омолодження стюардес, знайшли молодих акторок. Віталік грав з молодими партнерками і там такий танець, там такі обійми, що я стояла за лаштунками і мене калатало. Я впоралась. Але потім могла сказати йому: "Що це ти так обіймаєш?". А він каже: "Я ж повинен зробити так, щоб глядач повірив". Ми — жінки, нам це притаманно", — пояснила Ольга.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN шокував, як колишній бойфренд зрадив його одразу з шістьма партнерами.

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