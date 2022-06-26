Ольга Сумська виставила розкішну вишиванку на аукціон, де збирають кошти на "швидкі"

Легендарна українська акторка Ольга Сумська долучилася до Акторського благодійного аукціону.

Його мета – зібрати 50 тисяч євро, аби придбати п'ять карет швидкої допомоги.

Лот від зірки – розкішна вишиванка.

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"Це борщівка ручної роботи з оригінальним орнаментом. Купувала вишиванку в місті Яремче, це ручна робота місцевих майстринь… Вірю, що вона принесе радість та щастя її майбутній власниці! Розмір сорочки-М/L", – поділилася знаменитість.

Позмагатися за лот можна до 28 червня. Його стартова ціна – 5000 грн, а кожен наступний крок – 500 гривень.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни люди з усього цивілізованого світу намагаються допомогти Україні. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, скільки грошей вдалося виручити знаменитостям на аукціонах для ЗСУ.

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