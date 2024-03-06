Ольга Сумська вперше прокоментувала скандал навколо її старшої доньки, яка в РФ

Народна артистка України Ольга Сумська вперше прокоментувала пересуди, які вкотре йдуть щодо її старшої доньки.

Антоніна Паперна багато років живе і працює у Москві і мовчить про російську військову агресію.

У коментарі журналістам “ЖВЛ” Сумська поділилася, що в неї дуже неспокійно на душі і що її зрозуміти зможуть лише ті матері, діти яких перебувають у Росії:

“Знаєте, які почуття панують сьогодні у моїй душі? Біль, розпач, туга, каяття, спокута. Мене зрозуміють лише ті матері, діти яких там. Я не маю жодного права виправдовуватись, щось комусь доводити. Тому що я бачу знедолених, нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей. Просто треба молитися, аби обійняти своїх дітей і онуків. Тому що я бабуся. Це моє продовження. Я дуже сумую за ними”, - сказала Сумська.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото: instagram.com/tony__pepper

Нагадаємо, що старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна ще до початку повномасштабної війни перебувала у Росії, де навчалася, почала зніматися у кіно. Артистка заміжня за російським актором Володимиром Ягличем, від якого має двох дітей. Нещодавно Паперна обурила українців, запостивши світлини своєї останньої роботи в російському серіалі. Додав хейту й гучний заголовок, з яким вийшло інтерв’ю актора В’ячеслава Хостікоєва, племінника Сумської, де доньку акторки згадали зі словами “у Москві заробляє криваві рублі”.

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