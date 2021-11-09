Ольга Сумська розповіла, як її перший чоловік дізнався про її зраду

Ольга Сумська розповіла, як її перший чоловік дізнався про її зраду

Акторка скочила у гречку зі своїм нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком.

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, як її перший чоловік, Народний артист Євген Паперний, дізнався про її зраду.

Як відомо, зірка скочила у гречку з актором Віталієм Борисюком, за якого згодом вийшла заміж і з яким живе у шлюбі вже 25 років, йдеться у "Світському житті". Як з'ясувалося, Паперний побачив у сумочці дружини світлину іншого чоловіка – Борисюка.

Віталій Борисюк і та сама фотокартка

"Коли Віталік мене вперше запросив до себе додому і все вже відбулося, він показував мені сімейні альбоми. Я побачила його фотокартку, кажу: "Подаруй мені" і поклала собі у сумочку. Чого я не витягла це фото? … Що видумаєте. Одного разу Женя якось знайшов це фото і так: "Це що таке? Я не зрозумів! Значить так!..." І все", - поділилася Сумська.

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Цієї весни акторське подружжя відсвяткувало срібне весілля. Зірка зізнається, що споглядаючи на своє минуле, вона ні про що не шкодує.

"Сьогодні, споглядаючи на ті роки, я думаю, я все зробила правильно. Я не шкодую ні про що, адже я зустріла чоловіка своєї мрії, з яким мені добре і до сьогодні, вже більше 25 років. Наші почуття перевірені часом, випробуваннями, різними коливаннями долі", - поділилася Ольга.

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