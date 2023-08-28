Ольга Сумська зачарувала архівною світлиною, на якій їй всього 16 років

Зірка знялася на тому самому місці через 41 рік.
Українська акторка Ольга Сумська здивувала шанувальників у Instagram своєю архівною світлиною.
Невпізнанна знаменитість показалася з темним волоссям у 16-річному віці на тлі пам'ятника письменнику Миколі Гоголю в Полтаві. У вишуканій та граційній дівчині фани не одразу впізнали зірку, адже Сумська відома усім як яскрава білявка.
"1982 рік. Полтава", - підписала фото Сумська.
Днями акторка знову опинилася в Полтаві на гастролях, тож не втратила нагоди "відновити" світлину 41-річної давнини. Сумська позувала на тому ж місці та у схожій позі.
"2023 рік. Полтава", - підписала друге фото знаменитість.
Нагадаємо, українська акторка Анна Кошмал також здивувала шанувальників архівним фото, на якому показала себе брюнеткою з короткою стрижкою.
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