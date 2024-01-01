Ольга Сумська зачарувала новорічним фото з чоловіком і їхньою донькою-копією

Українська акторка Ольга Сумська замилувала фото з чоловіком Віталієм Борисюком і їхньою молодшою донькою Ганною Борисюк.

Ймовірно, подружжя відсвяткувало Новий рік разом з донькою. У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала декілька світлин. На них усміхнена родина позує у святкових вбраннях.

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком і їхньою донькою Ганною Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Під публікацією Ольга залишила привітання для своїх шанувальників. І подякувала українським бійцям.

"Рідненькі українці! З Новим роком! Ми любимо і обіймаємо кожного з вас! Уклін нашим захисникам! Вони – наші боги! Господи, заступися, збережи, надихни!", - написала знаменитість.

Ольга Сумська донькою Ганною Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Зазначимо, Ольга Сумська з чоловіком мають ще старшу доньку Тоню Паперну. Наразі вона проживає у Москві з чоловіком-росіянином і мовчить про війну в Україні. За словами акторки, Паперна боїться висловлювати свою думку публічно, адже в країні-агресорці, де відсутня свобода слова, має чоловіка та двох дітей. І це не заважає дівчині будувати кар'єру в терористичній державі.

Нагадаємо, нещодавно акторка Кетрін Зета-Джонс разом з 79-річним чоловіком Майклом Дугласом також показали, як вони зустрічали Новий рік. Подружжя разом з дітьми показали свої пригоди в Індії.

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