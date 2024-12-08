Ольга Сумська заговорила про возз'єднання з рідною сестрою після конфлікту: "Періодично телефоную"

Українська акторка Ольга Сумська висловилася про натягнуті стосунки зі старшою сестрою Наталією Сумською.

Артистки вже багато років не спілкуються. Ольга Сумська відверто зізнається, що їй неабияк тяжко від цього. За словами артистки, вона телефонує старшій сестрі. Окрім того, Сумська чекає на крок на зустріч від Наталії. Однак наразі сестри не можуть знайти спільної мови, хоч як Ользі не хотілося б примиритися. Як зізнається акторка, вона часто уві сні бачить їхні зустрічі і мріє, щоб це стало реальністю.

"Я чекаю на цей дзвінок. Якщо він пролунає – я буду щасливою. Я періодично це роблю, телефоную. Уві сні я бачу нашу зустріч і часто", - поділилася артистка в коментарі на проєкті "Неймовірна правда про зірок".

Ольга та Наталія Сумські / Фото: УНІАН

Зазначимо, Ольга та Наталія Сумські є рідними сестрами, але вже багато років не спілкуються. Також відомо, що їхні діти теж не ладнають між собою. Що стало причиною такого конфлікту – достеменно невідомо. Однак їхні родинні стосунки погіршилися багато років тому.

Нагадаємо, нещодавно відбулася прем'єра комедійного серіалу "Скажені сусіди 3", де одну з ролей зіграла Ольга Сумська. Актор Віталій Іванченко розповів, як вони в комедії знімали пікантну постільну сцену.

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