Ольга Сумська заговорила про зятя у Росії: "Не впевнена, що його не мобілізують"

Українська акторка розповіла, як живе її донька у Москві.

Зірка українського кіно Ольга Сумська зізналася, що не впевнена, чи не мобілізують на війну з українцями її зятя-росіянина.

Як відомо, зараз донька акторки Тоня Паперна із чоловіком, актором Володимиром Ягличем, та дітьми й досі живе у Росії. Однак нещодавно там розпочалася часткова мобілізація і зять Сумської теж може потрапити під призов.

"Я не впевнена, що його не мобілізують. Я думаю, що це найстрашніша тема", - заявила акторка у "Гончарова Подкаст".

Тоня Паперна і Володимир Яглич / Фото: instagram.com/olgasumska

Також Сумська поділилася, що навіть не намагається обговорювати цю тему зі Тонею. Та й взагалі у своєму спілкуванні мати і донька намагаються оминати такі болючі розмови.

"Я боюсь торкатися цих тем. Вона теж не говорить, у неї постійно напружений стан. Вона зараз дуже схудла, така як билинка", - сказала Сумська.

Ольга Сумська з доньками / Фото: instagram.com/tonya_papernaya

Нагадаємо, що раніше молодша донька Ольги Сумської розповіла, чи спілкується зараз із старшою сестрою.

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