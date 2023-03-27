Ольга Сумська захопила архівними фото з Віталієм Борисюком, які були зроблені 32 роки тому

Артистка показала знімки, які були зроблені під час мюзиклу "Кандід".

Українська акторка Ольга Сумська в Міжнародний день театру потішила прихильників архівними фото.

Знаменитість опублікувала в Instagram-stories чорно-білі знімки, на яких вона зображена з актором Віталієм Борисюком. Парочка тоді грала в театрі імені Лесі Українки перший в Україні мюзикл "Кандід".

Світлини були зроблені 32 роки тому, і Віталій Борислюк та Ольга Сумська тоді ще навіть не були у шлюбі.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, 1991 рік / Фото: instagram.com/olgasumska

Окрім публікації архівних фото, Ольга В'ячеславівна не забула привітали колег за сценою з професійним святом. Артистка коротко написала: "З Днем театру".

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися 1996 року. Вже 2002 року у подружжя народилася спільна донечка, яку вони назвали Ганною. До речі, нещодавно дівчині виповнився 21 рік. Ольга Сумська раніше показувала, як її молодша донька святкувала день народження.

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