Ольга Сумська захопила фото 88-річної мами з макіяжем та у червоній хустці

Артистка привітала юзерів з Днем української хустки.
Народна артистка України Ольга Сумська показала фото зі своєю зірковою мамою Ганною Іванівною.
У фотоблогу легендарна акторка розмістила колаж, де поєднала дві світлини. На них знамениті мама і донька постали у красивих червоних хустках. До слова, 88-річна артистка позувала у чорному костюмі, доповнивши образ розкішним намистом та макіяжем, а Ольга – у вишитій сорочці та жилетці.
"Мама і доця! З Днем української хустки!" – написала зірка серіалу "Роксолана".
За 12 годин світлини вподобали понад 10 тисяч підписників. У коментарях юзери зазначили, що акторки дуже гарні.
- Ви з мамою дуже красиві
- Прекрасні
- Дві чарівні жінки
- Ви красуні просто
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