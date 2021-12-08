Ольга Сумська захопила фото 88-річної мами з макіяжем та у червоній хустці

Ольга Сумська захопила фото 88-річної мами з макіяжем та у червоній хустці

Артистка привітала юзерів з Днем української хустки.

Народна артистка України Ольга Сумська показала фото зі своєю зірковою мамою Ганною Іванівною.

У фотоблогу легендарна акторка розмістила колаж, де поєднала дві світлини. На них знамениті мама і донька постали у красивих червоних хустках. До слова, 88-річна артистка позувала у чорному костюмі, доповнивши образ розкішним намистом та макіяжем, а Ольга – у вишитій сорочці та жилетці.

Ольга Сумська з мамою / instagram.com/olgasumska

"Мама і доця! З Днем української хустки!" – написала зірка серіалу "Роксолана".

За 12 годин світлини вподобали понад 10 тисяч підписників. У коментарях юзери зазначили, що акторки дуже гарні.

Ви з мамою дуже красиві

Прекрасні

Дві чарівні жінки

Ви красуні просто

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