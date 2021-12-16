Ольга Сумська захопила красою на фото, де постала 19-річна із фірмовою родимкою на обличчі

Акторка знову поділилася архівним кадром.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська знову вдалася до спогадів.

Цього разу 55-річна знаменитість вирішила показати, якою була на початку своєї кар'єри. В Instagram зірка запостила чорно-білий знімок, зроблений понад 35 років тому. На ньому Сумська постала 19-річна без макіяжу із фірмовою родимкою на обличчі. Зауважимо, минулого року Ольга її видалила.

Ольга Сумська в молодості / instagram.com/olgasumska

Як поділилася у дописі артистка, на світлині вона загадувала бажання після кінопроби.

"Це я стою замріяна, 19-річна студентка театрального на студії Довженка… Фотограф підловив гарний момент… Вийшла після кінопроби і загадую бажання… Я дуже часто ходила на проби тоді… Але режисери частіше на хороші ролі затверджували московських і прибалтійських артисток… Але всеодно завжди вірила в себе і була наполегливою… Та я і зараз така…" – поділилася знаменитість.

У коментарях захоплені красою акторки фанати написали, що вона з роками стає все вродливішою.

Дуже гарна! Як і зараз

Ви красуня. І з роками стаєте ще красивішою

Неймовірно красива! Оце і називається краса по українськи

Справжня українська красуня!!!

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