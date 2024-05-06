Ольга Сумська замилувала фото з чоловіком і їхньою 22-річною донькою-красунею

Артистка показала, як з родиною святила паски.

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, як минув її Великдень у колі рідних.

У своєму фотоблогу зірка опублікувала серію фото, зроблених поблизу Києво-Печерської лаври. Так, з нагоди Великодня Ольга разом з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою донькою Ганною відправилися посвятити великодній кошик і зробили декілька атмосферних світлин. На зображеннях акторка з донькою позують у вишиванках.

Ольга Сумська з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Бережи, Боже, нашу рідну Україну! Дякуємо захисникам за ці щасливі миті життя! Великдень… Краса навколо дарує сили і натхнення!", - замилувала підписом акторка.

Також зіркове подружжя з Ганною насолодилося сонячною погодою і відвідали особливу виставку писанок, що на подвір’ї Верхньої Лаври.

Ольга Сумська з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

У коментарях прихильники родини Сумської привітали їх зі святом і написали безліч компліментів.

Яка краса. З Великоднем вас і вашу родину. Радості, щастя та життя в мирній і квітучий Україні

З Великоднем! Нехай здійсниться наша найзаповітніша мрія! Добра та світла у душі всім нам!

З Великоднем! Яка Аня красуня!

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча, Лілія Ребрик, Григорій Решетнік та решта зірок показали, як ходили святити паски зі своїми дітьми і родинами.

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