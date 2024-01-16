Ольга Сумська замилувала поцілунком з чоловіком на тлі гірськолижного курорту в Австрії

Українська акторка Ольга Сумська потішила шанувальників романтичним контентом зі своїм 60-річним чоловіком Віталієм Борисюком.

Наразі подружжя перебуває на гірськолижному курорті, що розташований в австрійській комуні Капрун. У своєму Instagram Ольга Сумська показала, як минає їхня відпустка. Так, знаменитість спочатку опублікувала селфі, де милується пейзажами довкола.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Також 57-річна артистка показалася поруч зі своїм чоловіком. У гірськолижних костюмах усміхнені вони постали на тлі засніжених гір. А потім з лижами у руках подружжя сфотографувалося у момент поцілунку.

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

До слова, акторка Ольга Сумська перебуває в Австрії не лише з чоловіком Віталієм, але й молодшою донечкою. Раніше вона показувала, як з 21-річною Ганною вони катаються на підіймачі й милуються краєвидами австрійських гір.

Нагадаємо, перед закордонною поїздкою Ольга Сумська з коханим і донькою тривалий час перебувала в Карпатах. Всією родиною вони покаталися на лижах, взяли участь у благодійному заході і замилували атмосферними фото.

Читайте також: