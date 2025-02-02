Ольга Сумська зізналась, як поцілувалася в губи з Козловським та як потім на неї ображався чоловік

Українська акторка Ольга Сумська пригадала поцілунок в губи зі співаком Віталієм Козловським та зізналась, як потім на неї ображався чоловік Віталій Борисюк.

Сталося це багато років тому. Козловський запросив Сумську та Борисюка на свій день народження. Однак чоловіку акторки на свято потрапити не вдалося, тож вона пішла туди сама. На шоу "Запитала" артистка пригадала, що привітала Козловського, а той неочікувано її поцілував, і це тривало трішки довше, аніж хотілося б. Тим не менш, Ольга Сумська говорить, що хоч поцілунок і був дивним, але їй було приємно.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: скриншот з відео

"Ми були запрошені на день народження Віталія Козловського. А Віталій (Борисюк - прим. ред.) не зміг, у нього був концерт. Я пішла, вітаю, подарунки, все... І Віталій Козловський просто від почуттів, від щирого серця взяв і поцілував мене, ну, по-справжньому. Трошки довше, ніж хотілося б. Трошки дивно, але це було дуже приємно", - пригадала Сумська.

А от чоловікові акторки не було приємно. Артистка пригадує, що Віталій Борисюк тоді образився на неї, а їхні стосунки стали холоднішими. Проте згодом всі негаразди вгамувалися і взаємини пари налагодилися.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: скриншот з відео

"Трошки прохолодні були потім стосунки, а згодом все налагодилось. Поцілунки чоловіка солодші", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показувала, який вигляд мала в молодості з Віталієм Борисюком. Також артистка поділилася, як вони змінилися за 35 років.

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