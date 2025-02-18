Ольга Сумська зізналась, як розплачується за вибір доньки жити в Росії: "Це страшна драма"

Українська акторка Ольга Сумська зізналась, як розплачується за вибір доньки Антоніни Паперної жити в Росії, попри війну в Україні.

Знаменитість на проєкті "Смачно та душевно з Разміком" зізналась, що останнім часом звернула увагу, що її рідко запрошують зніматися в кіно. Про це артистка озвучила своєму другові – відомому актору, імені якого вона не стала розкривати. Виявилося, що на це є причина. Актор розповів Сумській, що кастинг-директори відмовляються її кликати на знімання, поки та не пояснить своє ставлення до ситуації зі старшою донькою, яка живе в РФ, попри вторгнення країни до України.

"Я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор, і я думаю, чомусь не так часто сьогодні запрошують в кіно, як раніше. Мені цей актор каже: "Я почув від одного з кастинг-директорів таку фразу, що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки не висловиться з цього приводу, її ніхто не буде запрошувати на кастинг". Просто спонукають (відмовитися від доньки – прим. ред.). Як я як мати маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують?" – говорить акторка.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото: instagram.com/tony__pepper

Ольга Сумська зізнається, що щодня отримує хейт через доньку, яка живе в Росії. За словами артистки, Паперна теж стикається з критикою. Однак знаменитість стверджує, що люди не знають всієї ситуації. За її словами, Антоніна вже багато років живе в РФ, має там чоловіка та двох дітей. Виїхати з Росії Паперна просто не може. А Сумській лиш залишається любити та підтримувати Тоню, адже вона її донька, і це єдине, що може зробити акторка.

"Не знаєш, які коментарі вона отримує. Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері – усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Я її підтримую, як ніхто інший. Я маю на це повне право. Вона мій первісток, моя доня", - зазначила Сумська.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка також наголосила, що не виправдується з цього приводу, а "несе свій хрест". Артистка лиш сподівається, що хоча б трішки прояснила ситуацію.

"Я ж не виправдовуюсь. Я несу цей хрест. Я не маю права, тому що ті згорьовані долі людські, найтрагічніші у світі сьогодні... Тому що це страхіття триває, і ми не знаємо, що буде далі, коли і як це все закінчиться", - додала акторка.

Зазначимо, Анатоніна Паперна проживає в Росії вже багато років. Вона перебуває в шлюбі з актором-росіянином Володимиром Ягличем, який є фігурантом бази сайту "Миротворець" за незаконну поїздку до Криму, та виховує від нього двох дітей. Антоніна мовчить про повномасштабне вторгнення РФ до України та знімається в російських проєктах.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич на заході у Москві / Фото: instagram.com/yaglych

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показувала раніше небачені фото зі старшою сестрою Наталією. Також артистка розповіла про майбутній родинний проєкт.

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