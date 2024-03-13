Ольга Сумська зізналася, чи має її донька російське громадянство

Українська акторка Ольга Сумська, яка раніше прокоментувала скандал навколо її доньки, яка в РФ, відповіла, чи справді Антоніна Паперна отримала російське громадянство.

Зокрема, Сумська відреагувала на своє інтерв’ю 2014 року, яке вона дала "Світському життю". Тоді акторка ділилася, що заплатила півмійльона карбованців, аби Паперна отримала російське громадянство. Мовляв, з українським паспортом у Москві роботу знайти вкрай складно.

За словами Сумської, у 2014-му її слова вирвали з контексту:

Я б хотіла розставити всі крапки над "і", тому що це страшне інтерв’ю на мій погляд. Ми тоді не розуміли, що під цим, тому кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Жодних рублів, як вирвано було… Є фрази, які взяли і змонтували. Жодних рублів ніхто не платив. Тобто була ситуація, коли людям на той час, 10 років тому, треба було терміново оформити паспорт і, можливо, вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку", - наголосила Сумська у коментарі "Люкс ФМ".

Водночас Ольга Сумська наголосила, що Антоніна Паперна має український паспорт і є українкою. На уточнення журналістки, чи має Тоня російський паспорт, Сумська відповіла:

"Думаю ні. Я навіть не запитую. Ви знаєте, я на ці теми не спілкуюся з донькою. Це страшний біль. Просто хочеться її обійняти, моїх рідних онуків. Вони ростуть, вони мали би бачити свою бабусю", - сказала Сумська.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото: instagram.com/olgasumska

Разом з тим зірка поділилася, що востаннє бачила доньку два роки тому і для неї це дуже болюча тема:

"Ми не бачилися більше двох років. Я не знаю, як це відбудеться. Поки це не можливо. Біль, розпач. Оце ті відчуття, які зараз панують у моєму серці. Воно гризе, воно з'їдає. Тому що ті коментарі жахливі, які я читаю... Я не маю права на виправдовування і будь які слова, які я повинна говорити комусь, щось доводити - я не маю права на це. Тому що є згорьовані матері, родини, які втратили все. Тому наші слова, вони нічого не дадуть. Це зрозуміють лише ті люди, родичі яких там", - зазначила Сумська.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла про стосунки з чоловіком Віталієм Борисюком та через що вони частіше за все сваряться.

Читайте також: