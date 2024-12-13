Ольга Сумська зізналася, про який бізнес мріє її 22-річна донька: "Шукає себе"

Народна артистка України Ольга Сумська розкрила таланти своєї молодшої доньки Ганни від чоловіка Віталія Борисюка.

За словами зіркової мами, її 22-річна донька має неабиякий хист до творчості. Зокрема, інколи грає у виставах і навіть виходить на одну сцену з нею. Проте не лише акторство цікавить Ганну. Ольга каже, що її рідна людина також замислюється про власний бізнес, який буде пов'язаний з модою. Ба більше, артистка ділиться, що у них в родині вже були дизайнери одягу. Тож Ганна має всі можливості досягти мрії й зараз активно над цим працює.

Ольга Сумська з чоловіком і їхньою донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

"Вона шукає себе. Можливо, ще якась професія (крім акторства – прим. ред.). Поки що стартап у сфері моди. У мене три швейні машинки вдома й зараз вона почала проявляти цікавість. Тим паче моя свекруха була дизайнеркою одягу", - поділилася акторка в коментарі "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська зізнавалася, як увела свого чоловіка Віталія Борисюка від іншої жінки на початку їхнього роману та чи присутні у них в родині ревнощі зараз.

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