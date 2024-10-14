Ольга Сумська зворушила архівними фото з мамою й розповіла про пам'ятний день

Народна артистка України Ольга Сумська повідомила про пам'ятний день у її родині.

Акторка повідомила, що сьогодні, 14 жовтня, її мама Ганна Іванівна могла б святкувати день народження. Проте, на жаль, рідна людина Сумської померла 2022 року. Тож нині артистка гріє свою душу спогадами й фото з домашнього архіву. Зокрема, декількома світлинами з юності мами Ольга поділилася і з підписниками. Зірка також звернулася до покійної мами й висловила їй всі свої почуття, подякувавши за життя.

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

"14 жовтня. День народження найпрекраснішої мамочки в світі – Ганни Іванівни… Хіба можна описати словами тугу без тебе?! В серці тільки море вдячності Богу за тебе! Дякую за життя, рідненька. Немає хвилини, аби я не думала про тебе. Господь подарував мені щастя бути твоєю доцею… Обійняти, поцілувати, притиснути до серця, поговорити про все на світі… Хіба що тільки уві сні…", - зворушила знаменитість.

На зображенні, окрім Ганни Іванівни, також можна розгледіти ще зовсім юну Ольгу Сумську. Водночас артистка показала одні з останніх родинних фото з мамою, де вона позує з онучками.

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно актор Даніель Салем повідомив про горе в його родині. Телеведучий розповів, кого з близьких він втратив на війні.

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