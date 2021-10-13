Ольгу Сумську з синіми тінями та рожевою помадою порівняли з Аллегровою

Ольгу Сумську з синіми тінями та рожевою помадою порівняли з Аллегровою

Акторка показала свій образ для знімань нового фільму.

Народну артистку України Ольгу Сумську порівняли з російською співачкою Іриною Аллегровою.

Так, акторка знімається в українському кіно "Любов і блогери", продюсерами якого стали Володимир Остапчук і Євген Таллер. 55-річна зірка виконує роль директорки клубу міста Кагаплик на ім’я Тамара. У фотоблогу знаменитість показала свій знімальний образ.

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У кадрі акторка постає з пишною зачіскою та чубчиком. Ольга вбралася стилі 90-х – у синю сукню, бордовий піджак та біле болеро з хутра. Свій лук вона доповнила довгими сережками, кольє і навіть діадемою. Макіяж також класичний для тих часів –сині тіні та рожева помада.

У коментарях юзери почали масово писати, що Сумська дуже схожа на Аллегрову.

Аллегрова!

У цьому образі ви можете заміняти на сцені Ірину Аллегрову!

Господи, думаю, я ж на Аллегрову не підписана, що вона тут робить?

Королевишна! Схожі на Аллегрову! Але ваше, то українська краса...

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