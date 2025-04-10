Ольга Фреймут із 7-річною донькою повернулася до України і показала, як вони проводять час у Львові

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська ведуча Ольга Фреймут неочікувано показалася з 7-річною донькою в Україні.

З початком повномасштабної війни знаменитість разом із родиною оселилася у Лондоні, Велика Британія. Однак час від часу ведуча повертається до України. Нещодавно Фреймут теж приїхала на Батьківщину. Компанію знаменитості у подорожі склала її 7-річна донька Євдокія.

Сімейство приїхало до Львова. Ольга Фреймут вже показала, як вони з донькою проводили час у місті. Зокрема, вони провели екскурсію Львовом, прогулялися історичними вулицями та милувалися неймовірною архітектурою.

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Ольга Фреймут у Львові / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут разом із донькою зупинилася в одному з місцевих готелів. Ведуча в сторіз показувала, як 7-річна Євдокія у величезному халаті та з рушником на голові виконує у ванній вечірні процедури. На кадрах можна помітити, як донька знаменитості вже неабияк підросла.

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно у родині Ольги Фреймут було свято. У старшої доньки знаменитості був день народження. Ведуча зворушливо вітала Злату з 19-річчям та замилувала її дитячим фото.