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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
1 хв

Ольга Фреймут із 7-річною донькою повернулася до України і показала, як вони проводять час у Львові

Знаменитість з початком повномасштабної війни проживає у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут неочікувано показалася з 7-річною донькою в Україні.

З початком повномасштабної війни знаменитість разом із родиною оселилася у Лондоні, Велика Британія. Однак час від часу ведуча повертається до України. Нещодавно Фреймут теж приїхала на Батьківщину. Компанію знаменитості у подорожі склала її 7-річна донька Євдокія.

Сімейство приїхало до Львова. Ольга Фреймут вже показала, як вони з донькою проводили час у місті. Зокрема, вони провели екскурсію Львовом, прогулялися історичними вулицями та милувалися неймовірною архітектурою.

Ольга Фреймут у Львові / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут у Львові / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут разом із донькою зупинилася в одному з місцевих готелів. Ведуча в сторіз показувала, як 7-річна Євдокія у величезному халаті та з рушником на голові виконує у ванній вечірні процедури. На кадрах можна помітити, як донька знаменитості вже неабияк підросла.

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно у родині Ольги Фреймут було свято. У старшої доньки знаменитості був день народження. Ведуча зворушливо вітала Злату з 19-річчям та замилувала її дитячим фото.

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Дата публікації
Кількість переглядів
380
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