Ольга Фреймут на рідкісному фото показалась із рідним братом, який служить у війську

Знаменитість привітала рідну людину з важливим святом.

Українська ведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала фото з рідним братом Артуром, який служить у війську.

Сімейною світлиною знаменитість поділилась в Instagram-stories. Кадр був архівним. На ньому Ольга Фреймут позувала у вечірній рожевій сукні, а поруч із нею брат в офіційному костюмі.

Ведуча опублікувала їхнє спільне фото не просто так, а з нагоди важливого свята. Таким чином знаменитість вітала Артура з днем народження. Ольга Фреймут бажала йому щасливого та радісного життя, а також дякувала за відвагу і бажала Божого захисту.

"Моя гордість, мій брат! З днем народження. Нехай життя буде як після сильної зливи – свіже, щасливе, радісне. Дякую тобі за твою відвагу, нехай береже тебе Господь", - звернулась до рідної людини ведуча.

Зазначимо, ще 2024 року Ольга Фреймут повідомляла, що її брат – Артур Фреймут – став добровольцем та вирушив служити на фронт. Рідна людина знаменитості є військовослужбовцем спецпідрозділу.

