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- Гламур
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Ольга Фреймут несподівано показала свого чоловіка та пригадала їхню романтику у Києві
Подружжя нечасто ділиться таким контентом з особистого життя.
Українська телеведуча Ольга Фреймут замилувала архівними світлинами з родиною та несподівано показала ніжні моменти з чоловіком Володимиром Локотком.
44-річна знаменитість, яка нині мешкає з дітьми у Великій Британії, поділилася в Instagram чорно-білими кадрами з минулого. На фото Фреймут зібрала фрагменти життя в Києві: світські заходи, сімейні миті та зворушливі спогади про молодших дітей — Валерія та Євдокію.
Особливу увагу привернули світлини з її чоловіком Володимиром Локотком. На одному з кадрів подружжя цілується в ліфті, а на іншому — ніжно тримається за руки.
«Колись у Києві», — лаконічно підписала допис телеведуча.
Фреймут нечасто показує особисті моменти з чоловіком у соцмережах, тож архівні кадри стали нагодою зазирнути в історію їхніх стосунків. Не залишилися без уваги й фотографії дітей, які на той час були ще зовсім маленькими та радісно танцювали.
У коментарях підписники телеведучої поділилися враженнями від світлин і відзначили їхню теплу атмосферу. Зокрема, писали: «Тут стільки життя в цих світлинах», «Які чудові фото, випромінюють щастя», «Які спогади!».
Зазначимо, чоловік Ольги Фреймут — медіаменеджер і продюсер Володимир Локотко. Пара одружилася 25 квітня 2017 року. У подружжя двоє спільних дітей: син Валерій, який народився 2016 року, та донька Євдокія, народжена 2017-го. Після початку повномасштабного вторгнення Росії телеведуча разом із дітьми тимчасово живе в Лондоні, але періодично навідується до Батьківщини.