Ольга Фреймут несподівано показала свого чоловіка та пригадала їхню романтику у Києві

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська телеведуча Ольга Фреймут замилувала архівними світлинами з родиною та несподівано показала ніжні моменти з чоловіком Володимиром Локотком.

44-річна знаменитість, яка нині мешкає з дітьми у Великій Британії, поділилася в Instagram чорно-білими кадрами з минулого. На фото Фреймут зібрала фрагменти життя в Києві: світські заходи, сімейні миті та зворушливі спогади про молодших дітей — Валерія та Євдокію.

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Особливу увагу привернули світлини з її чоловіком Володимиром Локотком. На одному з кадрів подружжя цілується в ліфті, а на іншому — ніжно тримається за руки.

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«Колись у Києві», — лаконічно підписала допис телеведуча.

Ольга Фреймут з чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Фреймут нечасто показує особисті моменти з чоловіком у соцмережах, тож архівні кадри стали нагодою зазирнути в історію їхніх стосунків. Не залишилися без уваги й фотографії дітей, які на той час були ще зовсім маленькими та радісно танцювали.

Допис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

У коментарях підписники телеведучої поділилися враженнями від світлин і відзначили їхню теплу атмосферу. Зокрема, писали: «Тут стільки життя в цих світлинах», «Які чудові фото, випромінюють щастя», «Які спогади!».

Зазначимо, чоловік Ольги Фреймут — медіаменеджер і продюсер Володимир Локотко. Пара одружилася 25 квітня 2017 року. У подружжя двоє спільних дітей: син Валерій, який народився 2016 року, та донька Євдокія, народжена 2017-го. Після початку повномасштабного вторгнення Росії телеведуча разом із дітьми тимчасово живе в Лондоні, але періодично навідується до Батьківщини.

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